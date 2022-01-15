Death notices: Jan. 15, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Anna Margaret Brock,</strong> 87, of Donovan, passed away Thursday (Jan. 13, 2022).
<strong>Lauretta M. Lafond,</strong> 90, of Beaverville, passed away Tuesday (Jan. 11, 2022) at Arcadia Care in Clifton. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>James William Morlan</strong>, 63, of Kankakee, passed away Thursday (Jan. 13, 2022) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Manuel Santoyo</strong>, 55, of Kankakee, passed away Wednesday (Jan. 12, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.