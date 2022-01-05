Death notices: Jan. 5, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Norman R. Campbell,</strong> 81, of Kankakee, passed away Tuesday (Jan. 4, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Joseph John Chalupa</strong>, 62, of Coal City, passed away Sunday (Jan. 2, 2022) at Morris Hospital in Morris. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Shirley J. Dunham,</strong> 82, of Kankakee, passed away Sunday (Jan. 2, 2022) at AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Devin P. King,</strong> 50, of Bourbonnais, passed away Saturday (Jan. 1, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Beverly A. Kress,</strong> 84, of Bradley, passed away Sunday (Jan. 2, 2022). Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Rose Mary M. LaMore,</strong> 83, of Manteno, passed away Saturday (Jan. 1, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.
<strong>Ronald Mitchell Love Sr.</strong>, 82, of Gardner, passed away Thursday (Dec. 30, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Marjorie E. Ryan,</strong> age 101, of Kankakee, passed away Saturday (Jan. 1, 2022) at Heritage Village in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Darrell Simmons</strong>, 36, of Kankakee, passed away Thursday (Dec. 30, 2021) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.