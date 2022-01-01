Obituary Recap: Jan. 1, 2022

SATURDAY, DEC. 25
<strong>Ayers, Margaret,</strong> 80, Kankakee, Dec. 21
<strong>Birdsong, Marvin,</strong> 72, Kankakee, Dec. 20
<strong>Bradley, Francis,</strong> 77, Kankakee, Dec. 19
<strong>Braun, Robert,</strong> 71, Deerfield Beach, Fla., Dec. 16
<strong>Hagenow, Donna,</strong> 69, Bradley, Dec. 19
<strong>Heldt, Leon,</strong> 75, Bourbonnais, Dec. 21
<strong>Kane, Lambert,</strong> 75, Bradley, Dec. 21
<strong>Longtin, Agnes “Susie,”</strong> 82, Kankakee, Dec. 16
<strong>Morris, Mae,</strong> 95, Kankakee, Dec. 20
<strong>Rose, Brent,</strong> 45, Kankakee, Dec. 14
<strong>Seliga, Victoria,</strong> 70, Bonfield, Sept. 22
MONDAY, DEC. 27
<strong>Flock, Leonard,</strong> 77, Limestone, Dec. 23
<strong>Goodrich, Thomas,</strong> 58, Joliet, Dec. 23
<strong>Lesmeister, John,</strong> 77, Bonfield, Dec. 20
<strong>Rasmussen, Lois,</strong> 99, Bourbonnais, Dec. 23
<strong>Winder, Warren,</strong> 90, Buckley, Dec. 24
TUESDAY, Dec. 28
<strong>Finegan, Lois,</strong> 93, Danforth, Dec. 25
<strong>Williams, Lorene,</strong> 79, Kankakee, Dec. 23
WEDNESDAY, DEC. 29
<strong>Arevalo, Laura,</strong> 61, Momence, Dec. 25
<strong>Charlier, Velma,</strong> 91, Kankakee, Dec. 23
<strong>Crabtree, Helena,</strong> 70, Bourbonnais, Dec. 22
<strong>Koelling, Carol,</strong> 100, Peotone, Dec. 28
<strong>Linnell, Kenneth,</strong> 56, Bourbonnais, Dec. 26
<strong>Pine, Jean,</strong> 77, Momence, Dec. 23
<strong>Riebe, Dorothy,</strong> 92, Clifton, Dec. 27
<strong>Sprimont, Jon,</strong> 59, Kankakee, Dec. 23
<strong>Ward, Samuel Jr.,</strong> 75, Kankakee, Dec. 25
THURSDAY, DEC. 30
<strong>Johnson, Bruce,</strong> 68, Kankakee, Dec. 4
<strong>Statler, David,</strong> 60, St. Anne, Dec. 26