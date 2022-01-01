Death notices: Jan. 1, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>George Drolet,</strong> 77, of Bradley, passed away Wednesday (Dec. 29, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Sandra A Ledbetter,</strong> 71, of Kankakee, passed away Wednesday (Dec. 29, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>David W. Sterling</strong>, 58, of Wilmington, passed away Thursday (Dec. 30, 2021) at Morris Hospital. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.