Obituary Recap: Dec. 25, 2021

SATURDAY, DEC. 18
<strong>Bissonnette, Maynard,</strong> 96, San Diego, Calif., Dec. 10
<strong>Castonguay, Allen,</strong> 69, Milford, Dec. 14
<strong>Smith, Rakeya,</strong> 40, Kankakee, Dec. 13
<strong>Wessels, Debra,</strong> 72, Iroquois, Dec. 15
MONDAY, DEC. 20
<strong>Carlson, Philip,</strong> 79, Donovan, Dec. 16
<strong>Hart, Alfred Jr.,</strong> 90, Momence, Dec. 16
TUESDAY, Dec. 21
<strong>Hobson, Irlas,</strong> 98, Manteno, Dec. 19
<strong>James, Betty,</strong> 97, Watseka, Dec. 6
<strong>Sippel, Thomas,</strong> 74, Griffith, Ind., Dec. 15
WEDNESDAY, DEC. 22
<strong>Arive, Helen,</strong> 87, Bourbonnais, Dec. 18
<strong>Flory, Debra,</strong> 65, Bourbonnais, Dec. 20
<strong>Jones, Midas,</strong> 45, Kankakee, Dec. 16
<strong>Preston, Carol,</strong> 75, Momence, Dec. 19
THURSDAY, DEC. 23
<strong>Paschke, Marguerite “Peg,”</strong> 100, Fort Myers, Fla., Dec. 19
<strong>Teague, Luther Jr.,</strong> 84, Pembroke Township, Dec. 15