Obituary Recap: Dec. 25, 2021

Daily Journal obituaries (Daily Journal)

By Daily Journal

SATURDAY, DEC. 18

<strong>Bissonnette, Maynard,</strong> 96, San Diego, Calif., Dec. 10

<strong>Castonguay, Allen,</strong> 69, Milford, Dec. 14

<strong>Smith, Rakeya,</strong> 40, Kankakee, Dec. 13

<strong>Wessels, Debra,</strong> 72, Iroquois, Dec. 15

MONDAY, DEC. 20

<strong>Carlson, Philip,</strong> 79, Donovan, Dec. 16

<strong>Hart, Alfred Jr.,</strong> 90, Momence, Dec. 16

TUESDAY, Dec. 21

<strong>Hobson, Irlas,</strong> 98, Manteno, Dec. 19

<strong>James, Betty,</strong> 97, Watseka, Dec. 6

<strong>Sippel, Thomas,</strong> 74, Griffith, Ind., Dec. 15

WEDNESDAY, DEC. 22

<strong>Arive, Helen,</strong> 87, Bourbonnais, Dec. 18

<strong>Flory, Debra,</strong> 65, Bourbonnais, Dec. 20

<strong>Jones, Midas,</strong> 45, Kankakee, Dec. 16

<strong>Preston, Carol,</strong> 75, Momence, Dec. 19

THURSDAY, DEC. 23

<strong>Paschke, Marguerite “Peg,”</strong> 100, Fort Myers, Fla., Dec. 19

<strong>Teague, Luther Jr.,</strong> 84, Pembroke Township, Dec. 15