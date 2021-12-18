Obituary Recap: Dec. 18, 2021

SATURDAY, DEC. 11
<strong>Blair, Robert,</strong> 67, Manteno, Dec. 8
<strong>Coachman, Clemant Jr.,</strong> 82, Bourbonnais, Dec. 5
<strong>Devine, Jean,</strong> 86, Bonita Springs, Fla., Nov. 21
<strong>Hamlyn, Alvera,</strong> 98, Kankakee, Dec. 9
<strong>James, Richard,</strong> 71, Kankakee, Dec. 8
<strong>Lytle, Jack,</strong> 81, Kankakee, Dec. 7
<strong>Strafford, Dorma,</strong> 93, Bonita Springs, Fla., Dec. 5
<strong>Torstrick, Dolores,</strong> 92, Kankakee, Dec. 8
<strong>White, Bert Jr.,</strong> 87, Kankakee, Dec. 8
<strong>Wilkinson, Jean,</strong> 99, Watseka, Dec. 6
MONDAY, DEC. 13
<strong>Dieter, Robert,</strong> 83, Chebanse, Dec. 10
<strong>Wiley, Michael,</strong> 32, Steger, Dec. 7
TUESDAY, DEC. 14
<strong>Pinnow, Harold,</strong> 78, Kempton, Dec. 11
WEDNESDAY, DEC. 15
<strong>Chaplinksi, Emilie,</strong> 92, Bourbonnais, Dec. 10
<strong>Gooding, Floyd Peter,</strong> 75, Bradley, Dec. 11
<strong>Hofmann, Shirley,</strong> 94, Bella Vista, Ark., Dec. 7
<strong>Horton, James,</strong> 68, Bourbonnais, Dec. 10
<strong>Ollom, Michael “Todd,”</strong> 58, Bourbonnais, Dec. 10
<strong>Penley, Robert,</strong> 54, Bradley, Dec. 11
<strong>Rivard, Mary,</strong> 81, Bourbonnais, Dec. 8
<strong>Storke, Edward,</strong> 58, Kankakee, Dec. 5
THURSDAY, DEC. 16
<strong>Anderson, Kenneth,</strong> 70, Hopkins Park, Nov. 28
<strong>Demik, Michelle,</strong> 57, St. Anne, Dec. 13
<strong>Guyatt, Laurie,</strong> 71, Kankakee, Dec. 12
<strong>Hester, Larry,</strong> 64, Pembroke Township, Dec. 4
<strong>O’Connor, Christine,</strong> 54, Plymouth, Wis., Dec. 13
<strong>Wright, Grace,</strong> 47, Kankakee, Dec. 13