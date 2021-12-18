Shaw Local

Obituary Recap: Dec. 18, 2021

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, DEC. 11

<strong>Blair, Robert,</strong> 67, Manteno, Dec. 8

<strong>Coachman, Clemant Jr.,</strong> 82, Bourbonnais, Dec. 5

<strong>Devine, Jean,</strong> 86, Bonita Springs, Fla., Nov. 21

<strong>Hamlyn, Alvera,</strong> 98, Kankakee, Dec. 9

<strong>James, Richard,</strong> 71, Kankakee, Dec. 8

<strong>Lytle, Jack,</strong> 81, Kankakee, Dec. 7

<strong>Strafford, Dorma,</strong> 93, Bonita Springs, Fla., Dec. 5

<strong>Torstrick, Dolores,</strong> 92, Kankakee, Dec. 8

<strong>White, Bert Jr.,</strong> 87, Kankakee, Dec. 8

<strong>Wilkinson, Jean,</strong> 99, Watseka, Dec. 6

MONDAY, DEC. 13

<strong>Dieter, Robert,</strong> 83, Chebanse, Dec. 10

<strong>Wiley, Michael,</strong> 32, Steger, Dec. 7

TUESDAY, DEC. 14

<strong>Pinnow, Harold,</strong> 78, Kempton, Dec. 11

WEDNESDAY, DEC. 15

<strong>Chaplinksi, Emilie,</strong> 92, Bourbonnais, Dec. 10

<strong>Gooding, Floyd Peter,</strong> 75, Bradley, Dec. 11

<strong>Hofmann, Shirley,</strong> 94, Bella Vista, Ark., Dec. 7

<strong>Horton, James,</strong> 68, Bourbonnais, Dec. 10

<strong>Ollom, Michael “Todd,”</strong> 58, Bourbonnais, Dec. 10

<strong>Penley, Robert,</strong> 54, Bradley, Dec. 11

<strong>Rivard, Mary,</strong> 81, Bourbonnais, Dec. 8

<strong>Storke, Edward,</strong> 58, Kankakee, Dec. 5

THURSDAY, DEC. 16

<strong>Anderson, Kenneth,</strong> 70, Hopkins Park, Nov. 28

<strong>Demik, Michelle,</strong> 57, St. Anne, Dec. 13

<strong>Guyatt, Laurie,</strong> 71, Kankakee, Dec. 12

<strong>Hester, Larry,</strong> 64, Pembroke Township, Dec. 4

<strong>O’Connor, Christine,</strong> 54, Plymouth, Wis., Dec. 13

<strong>Wright, Grace,</strong> 47, Kankakee, Dec. 13