Death notices: Dec. 11, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Terry D. Braisher,</strong> 67, of Kankakee, passed away Monday (Dec. 6, 2021) at AMITA Health St. Mary's Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Kenneth E. Buck,</strong> 74, of Gilman, passed away Nov. 29, 2021, at AMITA Health St. Mary's Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Mary D. Rivard</strong>, 81, of Bourbonnais, passed away Wednesday (Dec. 8, 2021) at Heritage Woods Assisted Living of Watseka. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Janette Marlene Williams</strong>, 54, of Kankakee, passed away Tuesday (Dec. 7, 2021) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.