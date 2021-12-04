Shaw Local

Obituary Recap: Dec. 4, 2021

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, NOV. 27

<strong>Batdorf, Karen,</strong> 75, Bourbonnais, Nov. 22

<strong>Brack, Chris,</strong> 64, Bradley, Nov. 25

<strong>Green, Lucy,</strong> 77, Watseka, Nov. 23

<strong>Kanosky, Margaret,</strong> 93, Onarga, Nov. 23

<strong>Kerouac, Jeanne,</strong> 100, Bourbonnais, Nov. 26

<strong>Hiles, Rita,</strong> 91, Kankakee, Nov. 24

<strong>Story, Sandra,</strong> 82, Kankakee, Nov. 21

MONDAY, NOV. 29

<strong>Ashline, Joyce,</strong> 79, Normal, Nov. 26

<strong>Buikema, Robert,</strong> 76, Beecher, Nov. 18

<strong>Monteleone, Michael,</strong> 58, Naples, Fla., Nov. 26

<strong>Ritter, Harold,</strong> 91, Watseka, Nov. 26

<strong>Tighe, Diane,</strong> 93, Bradley, Nov. 25

TUESDAY, NOV. 30

<strong>Bossert Holycross, Elizabeth,</strong> 72, Perrysville, Ind., Nov. 24

<strong>Guttendorf, Raymond,</strong> 74, Gilman, Nov. 28

<strong>McCorkle, Mark,</strong> 61, Kankakee, Nov. 28

<strong>Norton, Corliss,</strong> 99, Clifton, Nov. 27

WEDNESDAY, DEC. 1

<strong>Crego, Peter,</strong> 80, Kankakee, Nov. 20

<strong>Gallois, Marilyn “Marna,”</strong> 74, Bourbonnais, Nov. 16

<strong>Giguere, Francis “Bud,”</strong> 77, Bradley, Nov. 25

<strong>Hunt, David,</strong> 62, Eagle River, Wis., Nov. 10

<strong>Kurien-Robinson, Sharon,</strong> 42, Bourbonnais, Nov. 24

<strong>Lambert, Theresa,</strong> 66, Sheldon, Nov. 20

<strong>Merten, Thomas,</strong> 74, Bradley, Nov. 24

<strong>Nelson, Sheri,</strong> 53, Kankakee, Nov. 27

<strong>Perkins, Willard “Bud,”</strong> 95, Gardner, Nov. 28

<strong>Shaw, Doris,</strong> 64, Bradley, Nov. 27

<strong>Shelton, Todd,</strong> 52, Jackson, Mich., Nov. 19

<strong>Smolkovich, Thomas,</strong> 92, Herscher, Nov. 29

<strong>Wills, Annie,</strong> 77, Kankakee, Nov. 26

THURSDAY, DEC. 2

<strong>Gomez, Matthew,</strong> 78, Bourbonnais, Nov. 28