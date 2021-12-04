Death notices: Dec. 4, 2021

<strong>Gary Ray Duffield</strong>, 58, of Kankakee, passed away Thursday (Dec. 2, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Norma R. Dummer</strong>, 84, of Kankakee, passed away Tuesday (Nov. 30, 2021) at her home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Adelia Ferguson</strong>, 85, of Kankakee, passed away Nov. 28, 2021, at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Patrick James Foster,</strong> 57, of Kankakee, passed away Thursday (Dec. 2, 2021) at his home. Arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Kathleen Green</strong>, 49, of Kankakee, passed away Wednesday (Dec. 1, 2021) at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Phyllis M. Krmpotich-Ostrowski,</strong> 87, of Manteno, passed away Nov. 24, 2021. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.
<strong>Roger Giles Peters</strong>, 90, of Soldiers Grove, Wis., and formerly of Kankakee, passed away Wednesday (Dec. 1, 2021) at St. Mary’s Hospital in Madison, Wis. Funeral arrangements are by Thorson-Popp Funeral Home in Viroqua, Wis.
<strong>Daniel Plumley</strong>, 39, of Kankakee,, passed away Wednesday (Dec. 1, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Sharon K. Thiesen</strong>, 59, of Bourbonnais, passed away Thursday (Dec. 2, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.