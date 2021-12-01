Death notices: Dec. 1, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Donnie L. Cote</strong>, 86, of Beaverville, passed away Thursday (Nov. 25, 2021) at Citadel nursing home of Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Houk Funeral Home in St. Anne.
<strong>Rosette Hardy</strong>, 70, of Kankakee, passed away Monday (Nov. 29, 2021) at her home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Jeffery "Jeff" Allen Kuhar,</strong> 68, of Clifton, passed away Nov. 22, 2021, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Paul A. Marczak,</strong> 83, of Kankakee, passed away Sunday (Nov. 28, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>John T. Smith</strong>, 92, of Manteno, passed away Saturday (Nov. 27, 2021) at Arcardia of Clifton nursing home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno.
<strong>Kenneth H. "Kenny" Swinford</strong>, 74, of Kankakee, passed away Nov. 24, 2021, at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
