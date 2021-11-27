Obituary Recap: Nov. 27, 2021

SATURDAY, NOV. 20
<strong>Baker, Rev. Morris,</strong> 82, Pembroke Township, Nov. 8
<strong>Kelly, Thomas Jr.,</strong> 55, Bradley, Nov. 14
<strong>Lambert Nyc, Maxine,</strong> 93, Mt. Juliet, Tenn., Nov. 10
<strong>Saathoff, Steven,</strong> 71, Watseka, Nov. 17
<strong>Turner-Fulton, Sandra,</strong> 60, Kankakee, Nov. 16
<strong>Wolfert, Robert,</strong> 88, Bradley, Nov. 14
MONDAY, NOV. 22
<strong>Crump, Harley,</strong> 78, Kankakee, Nov. 16
<strong>Kwak, Thomas,</strong> 63, Raleigh, N.C., Nov. 19
<strong>Robertson, Willie,</strong> 85, Kankakee, Nov. 13
<strong>Thilmany, Kathleen,</strong> 86, Manteno, Nov. 19
TUESDAY, NOV. 23
<strong>Bukovsky, Dale Sr.,</strong> 80, Monticello, Ind., Nov. 15
<strong>Dole, Gerald “Jerry,”</strong> 67, Manteno, Nov. 19
WEDNESDAY, NOV. 24
<strong>Bell, Hardie Jr.,</strong> 70, Kankakee, Nov. 16
<strong>Crawford, Ronald,</strong> 81, Landisville, Pa., Nov. 5
<strong>Dorsey, Robert,</strong> 83, Bourbonnais, Nov. 20
<strong>Hackney, Jess “Jessie,”</strong> 46, Kankakee, Nov. 18
<strong>Hiles, David,</strong> 58, Watseka, Nov. 18
<strong>Hosek, Shirley,</strong> 86, Rantoul, Nov. 18
<strong>Keller, Terence “Terry,”</strong> 68, Watseka, Nov. 20
<strong>LaReau, Norma,</strong> 92, Ashkum, Nov. 21
<strong>Roush, James,</strong> 98, Gilman, Nov. 19
THURSDAY, NOV. 25
Thanksgiving Day, no newspaper published