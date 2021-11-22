Death notices: Nov. 22, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Ruth Austin,</strong> 72, of Bradley, passed away Friday (Nov. 19, 2021). Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Hardie Bell Jr.,</strong> 70, of Kankakee, passed away Tuesday (Nov. 16, 2021). Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Michael Dabney Sr.,</strong> 65, of Minneapolis, Minn., passed away Nov. 2, 2021, in Minneapolis, Minn.
<strong>Shannon Payton</strong>, 44, of Sun River Terrace, passed away Nov. 11, 2021. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Rebecca Strong,</strong> 75, of Kankakee, passed away Friday (Nov. 19, 2021). Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.