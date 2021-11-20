Obituary Recap: Nov. 20, 2021

SATURDAY, NOV. 13
<strong>Allie, John,</strong> 54, Eldorado, Nov. 9
<strong>Benjamin, Robert,</strong> 83, Clifton, Nov. 8
<strong>Bohl, Patricia,</strong> 75, Bloomington, Nov. 9
<strong>Brough, Janice Webber,</strong> 77, Bethune, S.C., Nov. 8
<strong>Lefebvre, Diana,</strong> 62, Pontiac, Nov. 7
<strong>Meier, Rolland,</strong> 84, Kankakee, Nov. 9
<strong>Schmidt, Crystal,</strong> 58, Phoenix, Ariz., Nov. 5
<strong>Segert, Caroline,</strong> 98, Grant Park, Nov. 12
TUESDAY, NOV. 16
<strong>Adams, Nancy,</strong> 87, Redding, Calif., Nov. 10
<strong>Dehm, Lloyd Jr.,</strong> 75, Roberts, Oct. 25
<strong>Forsythe, Franklin,</strong> 97, New Lenox, Nov. 13
<strong>Lee, Eileen,</strong> 92, Clifton, Nov. 14
<strong>Lillibridge, Mark,</strong> 46, Bourbonnais, Nov. 12
<strong>Schultz, Amy,</strong> 55, Lanesville, Ind., Nov. 9
WEDNESDAY, NOV. 17
<strong>Belcher-Rankin, Dr. Rebecca,</strong> 74, Kankakee, Nov. 14
<strong>Burr, Edwin,</strong> 90, Bradley, Nov. 13
<strong>Cuttle, Frank III,</strong> 79, Bourbonnais, Nov. 12
<strong>Green, Tomina,</strong> 46, Kankakee, Nov. 11
<strong>Lindgren, Ina Mae,</strong> 76, Clifton, Nov. 15
<strong>Zumbahlen, Helga,</strong> 93, Manteno, Nov. 13
THURSDAY, NOV. 18
<strong>Cooper-Britton, Christopher,</strong> 30, Kankakee, Nov. 12
<strong>Kibbons, Gregory,</strong> 49, Ashkum, Nov. 15