Obituary Recap: Nov. 20, 2021

Daily Journal obituaries (Daily Journal)

By Daily Journal

SATURDAY, NOV. 13

<strong>Allie, John,</strong> 54, Eldorado, Nov. 9

<strong>Benjamin, Robert,</strong> 83, Clifton, Nov. 8

<strong>Bohl, Patricia,</strong> 75, Bloomington, Nov. 9

<strong>Brough, Janice Webber,</strong> 77, Bethune, S.C., Nov. 8

<strong>Lefebvre, Diana,</strong> 62, Pontiac, Nov. 7

<strong>Meier, Rolland,</strong> 84, Kankakee, Nov. 9

<strong>Schmidt, Crystal,</strong> 58, Phoenix, Ariz., Nov. 5

<strong>Segert, Caroline,</strong> 98, Grant Park, Nov. 12

TUESDAY, NOV. 16

<strong>Adams, Nancy,</strong> 87, Redding, Calif., Nov. 10

<strong>Dehm, Lloyd Jr.,</strong> 75, Roberts, Oct. 25

<strong>Forsythe, Franklin,</strong> 97, New Lenox, Nov. 13

<strong>Lee, Eileen,</strong> 92, Clifton, Nov. 14

<strong>Lillibridge, Mark,</strong> 46, Bourbonnais, Nov. 12

<strong>Schultz, Amy,</strong> 55, Lanesville, Ind., Nov. 9

WEDNESDAY, NOV. 17

<strong>Belcher-Rankin, Dr. Rebecca,</strong> 74, Kankakee, Nov. 14

<strong>Burr, Edwin,</strong> 90, Bradley, Nov. 13

<strong>Cuttle, Frank III,</strong> 79, Bourbonnais, Nov. 12

<strong>Green, Tomina,</strong> 46, Kankakee, Nov. 11

<strong>Lindgren, Ina Mae,</strong> 76, Clifton, Nov. 15

<strong>Zumbahlen, Helga,</strong> 93, Manteno, Nov. 13

THURSDAY, NOV. 18

<strong>Cooper-Britton, Christopher,</strong> 30, Kankakee, Nov. 12

<strong>Kibbons, Gregory,</strong> 49, Ashkum, Nov. 15