Death notices: Nov. 20, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Mathew J. Curtis</strong>, 50, of Chebanse, passed away Tuesday (Nov. 16, 2021) at Lightway Hospice of Joliet. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Jess B. Hackney</strong>, 46, of Kankakee, passed away Thursday (Nov. 18, 2021) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Edwin H. Homeier Jr.</strong>, 83, of Cabery, passed away Nov. 14, 2021. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>June Strayer,</strong> 84, of Bourbonnais, passed away Nov. 14, 2021. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Mary M. Vaughn</strong>, 83, of Kankakee, and formerly of Chebanse, passed away Tuesday (Nov. 16, 2021) at Citadel Care Center nursing home in Kankakee. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Clifton.
<strong>Ernie Marie Willis (nee Tkachik),</strong> 79, of Essex, passed away Friday (Nov. 19, 2021) at her home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.