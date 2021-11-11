Death notices: Nov. 11, 2021

Death notices
<strong>Zachary "Zak" L. Alton</strong>, 29, of Godley, passed away Tuesday (Nov. 9, 2021) in Dwight. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Rolland "Rollie" Meier,</strong> 84, of Kankakee, passed away Tuesday (Nov. 9, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Barbara J. Nutter,</strong> 81, formerly of Papineau, passed away Saturday (Nov. 6, 2021). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.