Death notices: Nov. 10, 2021

Death notices
<strong>William "Sonny" Armstrong</strong>, 82, of Braidwood, and formerly of Custer Park, passed away Friday (Nov. 5, 2021) in Braidwood. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Dale Roger Varboncoeur,</strong> 75, of Herscher, passed away Monday (Nov. 8, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, Kankakee.
<strong>Elmer L. Wren</strong>, 87, of South Wilmington, passed away Monday (Nov. 8, 2021) at Heritage Health in Dwight. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.