Obituary Recap: Nov. 6, 2021

SATURDAY, OCT. 30
<strong>Anderson, Rev. Myron,</strong> 94, Manteno, Oct. 27
<strong>Clancy, Kevin,</strong> 62, Kankakee, Oct. 26
<strong>Finn, James,</strong> 63, Kankakee, Oct. 23
<strong>Gaunce, Linda,</strong> 74, Limestone, Oct. 26
<strong>Havens, Leanne,</strong> 63, Kankakee, Oct. 7
<strong>Hinderer, Rita,</strong> 91, Kankakee, Oct. 25
<strong>Howell, Joseph,</strong> 53, Coral Springs, Fla., Oct. 16
<strong>Shapland Savoie, Carol,</strong> 64, Beverly Hills, Calif., September of 2020
<strong>Timms, Randy,</strong> 67, Memphis, Tenn., Oct. 12
MONDAY, NOV. 1
<strong>Wright, Dr. Robert Jr.,</strong> 78, Bourbonnais, Oct. 17
TUESDAY, NOV. 2
<strong>Anderson, Ivy Jr.,</strong> 71, Kankakee, Oct. 23
<strong>Davis, Annie Mae,</strong> 75, San Diego, Calif., Oct. 23
<strong>Goldsby, Mary,</strong> 75, Gilman, Oct. 31
<strong>Hauptman Garcia, Brenda,</strong> 54, Valencia, Calif., Oct. 30
<strong>Shegog, Rosie,</strong> 72, Kankakee, Oct. 27
WEDNESDAY, NOV. 3
<strong>Aldridge, Sharon,</strong> 82, Kankakee, Oct. 28
<strong>Bauer, Keith,</strong> 61, Herscher, Oct. 31
<strong>Carter, Debra,</strong> 64, Kankakee, Oct. 29
<strong>Fisher, Donna,</strong> 80, Gallipolis, Ohio, Nov. 1
<strong>Griffith, Roger,</strong> 79, Bourbonnais, Oct. 30
<strong>Grosso, George,</strong> 87, Kankakee, Nov. 2
<strong>Kirk, Norma,</strong> 91, Grant Park, Oct. 31
<strong>Klipp, Diane,</strong> 70, Peotone, Nov. 2
<strong>Pankey, Jerome,</strong> 77, Kankakee, Oct. 20
<strong>Patterson, Constance,</strong> 78, Kankakee, Oct. 31
<strong>Rabideau, Arlyn,</strong> 85, Clifton, Oct. 29
<strong>Sprimont, Carol,</strong> 86, St. Anne, Oct. 31
<strong>Zunker, Lucille,</strong> 98, Bourbonnais, Oct. 24
THURSDAY, NOV. 4
<strong>Patchett, Sondra,</strong> 80, Kankakee, Nov. 2