Obituary Recap: Oct. 30, 2021

SATURDAY, OCT. 23
Berkey, Shirley, 86, Frankfort, Oct. 19
Burke, Virginia, 91, Kankakee, Oct. 19
DuFour, Jill Schriner, 74, Bixby, Okla., Oct. 18
Lottinville, Larry, 77, St. Anne, Oct. 19
McComb, Kenneth, 74, St. Anne, Oct. 19
MONDAY, OCT. 25
Brandau, Arthur "Mick," 83, Peotone, Oct. 22
Chenoweth, Christy, 55, Manteno, Oct. 21
Fuchsen, John, 74, Wilmington, Oct. 23
TUESDAY, OCT. 26
Anderson, Cathy, 65, Dwight, Oct. 23
Dillon, Alyce, 100, Kankakee, Oct. 19
Favero, Raymond, 94, Braidwood, Oct. 22
Law, Terry, 78, Kankakee, Oct. 21
Rawlings, Steve, 50, Kankakee, Oct. 22
Sharif, Diane, 61, Champaign, Oct. 24
WEDNESDAY, OCT. 27
Boxley, Clarence Jr., 65, Chicago, Oct. 20
Colbert, Dustin, 49, Chebanse, Oct. 22
Johnson, Rosie, 78, Kankakee, Oct. 19
Kupferer, Tammy, 60, Momence, Oct. 21
Pitts, Ernest, 84, Ashkum, Oct. 21
Schultz, Joan "Joanie," 80, Kankakee, Oct. 22
Schunke, Barbara, 74, Milford, Oct. 24
Williams, Eunice "Eunie," 85, Bourbonnais, Oct. 22
Yactzak, Zachary, 37, Kankakee, Oct. 24
THURSDAY, OCT. 28
Alrandi, James, 79, Kankakee, Oct. 26
Hemp, Chad, 46, Clifton, Oct. 26
Krueger, Marjorie, 73, Milford, Oct. 25
Laskey, Kevin, 64, Manteno, Oct. 16