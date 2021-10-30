Shaw Local

Obituary Recap: Oct. 30, 2021

SATURDAY, OCT. 23

Berkey, Shirley, 86, Frankfort, Oct. 19

Burke, Virginia, 91, Kankakee, Oct. 19

DuFour, Jill Schriner, 74, Bixby, Okla., Oct. 18

Lottinville, Larry, 77, St. Anne, Oct. 19

McComb, Kenneth, 74, St. Anne, Oct. 19

MONDAY, OCT. 25

Brandau, Arthur "Mick," 83, Peotone, Oct. 22

Chenoweth, Christy, 55, Manteno, Oct. 21

Fuchsen, John, 74, Wilmington, Oct. 23

TUESDAY, OCT. 26

Anderson, Cathy, 65, Dwight, Oct. 23

Dillon, Alyce, 100, Kankakee, Oct. 19

Favero, Raymond, 94, Braidwood, Oct. 22

Law, Terry, 78, Kankakee, Oct. 21

Rawlings, Steve, 50, Kankakee, Oct. 22

Sharif, Diane, 61, Champaign, Oct. 24

WEDNESDAY, OCT. 27

Boxley, Clarence Jr., 65, Chicago, Oct. 20

Colbert, Dustin, 49, Chebanse, Oct. 22

Johnson, Rosie, 78, Kankakee, Oct. 19

Kupferer, Tammy, 60, Momence, Oct. 21

Pitts, Ernest, 84, Ashkum, Oct. 21

Schultz, Joan "Joanie," 80, Kankakee, Oct. 22

Schunke, Barbara, 74, Milford, Oct. 24

Williams, Eunice "Eunie," 85, Bourbonnais, Oct. 22

Yactzak, Zachary, 37, Kankakee, Oct. 24

THURSDAY, OCT. 28

Alrandi, James, 79, Kankakee, Oct. 26

Hemp, Chad, 46, Clifton, Oct. 26

Krueger, Marjorie, 73, Milford, Oct. 25

Laskey, Kevin, 64, Manteno, Oct. 16