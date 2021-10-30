Death notices: Oct. 30, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Sharon M. Aldridge</strong>, 82, of Kankakee, passed away Thursday (Oct. 28, 2021) at her home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Eddie John White</strong>, 44, of Diamond, passed away Tuesday (Oct. 26, 2021) at Morris Hospital in Morris. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home, Braidwood.
<strong>Lucille J. Zunker</strong>, 98, of Carmichaels, Pa., and formerly of Bourbonnais, passed away Oct. 24, 2021, at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.