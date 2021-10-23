Obituary Recap: Oct. 23, 2021

SATURDAY, OCT. 16
<strong>Conner, Norman,</strong> 86, St. Anne, Sept. 29
<strong>Meli, Ronald,</strong> 75, Longwood, Fla., Oct. 1
<strong>Overby, Earle,</strong> 79, Loudon, Tenn., Oct. 12
<strong>Rashkin, Robert,</strong> 76, Parker, Colo., Sept. 18
<strong>Rusk, George,</strong> 88, Momence, Oct. 13
<strong>Weger, Irene,</strong> 87, Koontz Lake, Ind., Sept. 23
MONDAY, OCT. 18
<strong>Einfeldt, Anna,</strong> 96, Bradley, Oct. 16
<strong>Katz, Mildred,</strong> 105, Grant Park, Oct. 15
<strong>Richmond, Etta,</strong> 90, Kankakee, Oct. 12
<strong>Ullrich, Randall,</strong> 58, Peotone, Oct. 15
TUESDAY, OCT. 19
<strong>Dean, Donald,</strong> 73, St. Anne, Oct. 17
<strong>Hackl, Eleanor,</strong> 98, Clifton, Oct. 17
WEDNESDAY, OCT. 20
<strong>Buckman, Dayle,</strong> 95, Kankakee, Oct. 17
<strong>Dean, Pandora,</strong> 66, Kankakee, Oct. 10
<strong>Dowding, Mary Anne,</strong> 71, Momence, Oct. 18
<strong>Elsey, Cecil Sr.,</strong> 99, Bradley, Oct. 16
<strong>Heimlich, Geraldine,</strong> 77, Manteno, Oct. 18
<strong>Rouse-Launius, Patricia,</strong> 68, Bradley, Oct. 17
<strong>Stueck, Mary Jane,</strong> 79, Bradley, Oct. 17
<strong>Taylor, Aaron,</strong> 45, Kankakee, Oct. 5
THURSDAY, OCT. 21
<strong>Dukes, Willis,</strong> 89, Pembroke Township, Oct. 16
<strong>Morgan, James,</strong> 94, Cullom, Oct. 18
<strong>Redenius, Deborah,</strong> 60, St. Anne, Oct. 19