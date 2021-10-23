Death notices: Oct. 23, 2021

Death notices
<strong>Cleo Louise Arvin</strong>, 77, of Crete, passed away Oct. 13, 2021. Funeral arrangements are by Hack-Jensen Funeral Home, Beecher.
<strong>Clarence Boxley,</strong> 65, of Chicago, passed away Wednesday (Oct. 20, 2021) at Roseland Community Hospital, Chicago. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Sahveya Royale Campbell</strong>, infant, of Aroma Park, passed away Oct. 17, 2021, at University of Chicago Hospital. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Dina Edwards,</strong> 51, of Bourbonnais, passed away Tuesday (Oct. 19, 2021) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Betty Eskew</strong>, 89, of Manteno, passed away Wednesday (Oct. 20, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home.
<strong>Dennis R. Miller,</strong> 76, of Bradley, passed away Thursday (Oct. 21, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>John Pankey</strong>, 77, of Kankakee, passed away Wednesday (Oct. 20, 2021) at Citadel nursing home in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Wayne Edward Wilken</strong>, 61, of Kankakee, passed away Oct. 17, 2021, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.