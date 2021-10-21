Death notices: Oct. 21, 2021

Death notices
<strong>Cleo Louise Arvin</strong>, 77, of Crete, passed away Oct. 13, 2021. Funeral arrangements are by Hack-Jensen Funeral Home in Beecher.
<strong>Larry Lottinville</strong>, 77, of St. Anne, passed away Tuesday (Oct. 19, 2021) at his home in St. Anne. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Houk Funeral Home in St. Anne.
<strong>Ted Eugene Masse</strong>, 68, of Queen Creek, Ariz., and formerly of Kankakee, passed away Saturday (Oct. 16, 2021) in Arizona.
<strong>Jerry Naese</strong>, 81, of Stockton, and formerly of the Kankakee area, passed away Sept. 26, 2021, at Freeport Hospital in Freeport. Funeral arrangements are by Hermann Funeral Home in Stockton.