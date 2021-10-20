Death notices: Oct. 20, 2021

Death notices
<strong>Alyce Dillon</strong>, 100, of Kankakee, passed away Tuesday (Oct. 19, 2021) at her home in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Rosie Johnson</strong>, 78, of Kankakee, passed away Tuesday (Oct. 19, 2021) at Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Betty E. Luecke</strong>, 90, of Sheldon passed away on Sunday (Oct. 17, 2021) at the Iroquois Resident Home in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Ronny Walker,</strong> 68, of Watseka, passed away Friday (Oct. 15, 2021) at home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.