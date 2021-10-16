Obituary Recap: Oct. 16, 2021

SATURDAY, OCT. 9
<strong>Birr, Charles,</strong> 85, Kankakee, Oct. 7, 2021
B<strong>ranz, Debra,</strong> 68, Watseka, Oct. 2
<strong>Bolatto, Robert,</strong> 76, Campus, Oct. 7
<strong>Brown, Matthew,</strong> 31, Beaverville, Oct. 3
<strong>Fairfield, James,</strong> 84, Stewardson, Oct. 2
<strong>Fleming, Frances,</strong> 98, Manteno, Oct. 2
<strong>Fritz, Mary,</strong> 88, Dwight, Oct. 1
<strong>Hartman, Bernadette,</strong> 90, Bradley, Oct. 7
<strong>Hemp, Debra,</strong> 68, Clifton, Sept. 24
<strong>Johnson, Kelly,</strong> 55, Kankakee, Oct. 6
<strong>Lawless, Ira,</strong> 101, Kankakee, Oct. 7
<strong>Lowey, Jerry,</strong> 82, Bourbonnais, June 30
<strong>Lowey, Judith,</strong> 80, Bourbonnais, Oct. 6
<strong>Walker, William,</strong> 74, Coal City, Oct. 7
MONDAY, OCT. 11
Columbus Day, no newspaper published
TUESDAY, OCT. 12
<strong>Bringelson, James,</strong> 77, Manteno, Oct. 4
<strong>Martin, Oscar,</strong> 97, Watseka, Oct. 7
<strong>Ramirez, Dr. Hermila,</strong> 86, Momence, Oct. 8
<strong>Trumble, Rodney,</strong> 70, Aroma Park, Oct. 7
<strong>Vignocchi, Matthew,</strong> 37, Coal City, Oct. 9
WEDNESDAY, OCT. 13
<strong>Adams, Wanda “Edie,”</strong> 88, Bourbonnais, Oct. 10
<strong>Beard, David,</strong> 64, Clifton, Oct. 7
<strong>Buckman, Robert,</strong> 70, Bonfield, Oct. 2
<strong>Drager, Lucille,</strong> 84, Kankakee, Oct. 4
<strong>Jarka, Fred,</strong> 84, Normal, Sept. 19
<strong>Regnier, Donald,</strong> 82. Winter Haven, Fla., Sept. 27
<strong>Rieken, Charlene,</strong> 81, Chebanse, Oct. 9
<strong>Wieggel, Mira,</strong> 92, Grant Park, Oct. 9
THURSDAY, OCT. 14
<strong>Abbe, Bernice,</strong> 92, Paxton, Oct. 12
<strong>Baker, Betty Jo,</strong> 83, Kankakee, Oct. 12
<strong>McDade, Lana,</strong> 69, Manteno, Oct. 8
<strong>Pfingsten, Elroy,</strong> 90, Watseka, Oct. 11