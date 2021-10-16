Shaw Local

Obituary Recap: Oct. 16, 2021

By Daily Journal

SATURDAY, OCT. 9

<strong>Birr, Charles,</strong> 85, Kankakee, Oct. 7, 2021

B<strong>ranz, Debra,</strong> 68, Watseka, Oct. 2

<strong>Bolatto, Robert,</strong> 76, Campus, Oct. 7

<strong>Brown, Matthew,</strong> 31, Beaverville, Oct. 3

<strong>Fairfield, James,</strong> 84, Stewardson, Oct. 2

<strong>Fleming, Frances,</strong> 98, Manteno, Oct. 2

<strong>Fritz, Mary,</strong> 88, Dwight, Oct. 1

<strong>Hartman, Bernadette,</strong> 90, Bradley, Oct. 7

<strong>Hemp, Debra,</strong> 68, Clifton, Sept. 24

<strong>Johnson, Kelly,</strong> 55, Kankakee, Oct. 6

<strong>Lawless, Ira,</strong> 101, Kankakee, Oct. 7

<strong>Lowey, Jerry,</strong> 82, Bourbonnais, June 30

<strong>Lowey, Judith,</strong> 80, Bourbonnais, Oct. 6

<strong>Walker, William,</strong> 74, Coal City, Oct. 7

MONDAY, OCT. 11

Columbus Day, no newspaper published

TUESDAY, OCT. 12

<strong>Bringelson, James,</strong> 77, Manteno, Oct. 4

<strong>Martin, Oscar,</strong> 97, Watseka, Oct. 7

<strong>Ramirez, Dr. Hermila,</strong> 86, Momence, Oct. 8

<strong>Trumble, Rodney,</strong> 70, Aroma Park, Oct. 7

<strong>Vignocchi, Matthew,</strong> 37, Coal City, Oct. 9

WEDNESDAY, OCT. 13

<strong>Adams, Wanda “Edie,”</strong> 88, Bourbonnais, Oct. 10

<strong>Beard, David,</strong> 64, Clifton, Oct. 7

<strong>Buckman, Robert,</strong> 70, Bonfield, Oct. 2

<strong>Drager, Lucille,</strong> 84, Kankakee, Oct. 4

<strong>Jarka, Fred,</strong> 84, Normal, Sept. 19

<strong>Regnier, Donald,</strong> 82. Winter Haven, Fla., Sept. 27

<strong>Rieken, Charlene,</strong> 81, Chebanse, Oct. 9

<strong>Wieggel, Mira,</strong> 92, Grant Park, Oct. 9

THURSDAY, OCT. 14

<strong>Abbe, Bernice,</strong> 92, Paxton, Oct. 12

<strong>Baker, Betty Jo,</strong> 83, Kankakee, Oct. 12

<strong>McDade, Lana,</strong> 69, Manteno, Oct. 8

<strong>Pfingsten, Elroy,</strong> 90, Watseka, Oct. 11