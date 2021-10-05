Death notices: Oct. 5, 2021

<strong>Margaret J. Billadeau,</strong> 94, of Kankakee, passed away Sunday (Oct. 3, 2021) at Westwood Oaks nursing home in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Loretto Sugrue Golden Cowhig</strong>, 74, of Kankakee, passed away Friday (Oct. 1, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Shirley M. LaPorte</strong>, 83, of Manteno, passed away Sept. 25, 2021, at her home.
<strong>Tara Ann Wilson</strong>, 23, of Carbon Hill, passed away Thursday (Sept. 30, 2021) at AMITA Health St. Joseph Medical Center in Joliet. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.