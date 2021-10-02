Obituary Recap: Oct. 2, 2021

SATURDAY, SEPT. 25
<strong>Bryant-Felton,</strong> Robinzina, 55, Flossmoor, Sept. 12
<strong>Dionne, Raymond,</strong> 87, Bourbonnais, Sept. 15
<strong>Emling, Thomas,</strong> 77, Cullom, Sept. 23
<strong>Flatt, Marlin,</strong> 86, Wilton Center, Sept. 16
<strong>Gaytan, Juan,</strong> 57, St. Anne, Sept. 22
<strong>Kibbons, Clarissa,</strong> 81, Englewood, Fla.,
Sept. 23
<strong>Martin, Mary,</strong> 64, Saunemin, Sept. 21
<strong>Morrison, Julie,</strong> 64, Grant Park, Sept. 20
<strong>Nies, John,</strong> 82, Manteno, April 3
<strong>Offerman, Charlotte,</strong> 75, Kankakee, Sept. 20
<strong>Ohm, Ryan,</strong> 46, Dyer, Ind., Sept. 22
<strong>Pacius, Fred Jr.,</strong> 84, Manteno, Sept. 22
<strong>Pence, Zachariah,</strong> 26, Bourbonnais, Sept. 21
<strong>Pray, Vivian,</strong> 101, Kankakee, Sept. 22
MONDAY, SEPT. 27
<strong>Bovard, Collin “C.B.,</strong>” 52, Kankakee, Sept. 23
TUESDAY, SEPT. 28
<strong>Cole-Madson, Alice,</strong> 81, St. Anne, Sept. 27
<strong>Davis, Elna,</strong> 94, Watseka, Sept. 25
<strong>Doris, Bernice,</strong> 101, Murfreesboro, Tenn., Sept. 20
<strong>Tatro, Keith,</strong> 83, Danvers, Sept. 25
WEDNESDAY, SEPT. 29
<strong>Marr, Rosa,</strong> 79, Bourbonnais, Sept. 25
<strong>Quigley, Michael,</strong> 79, Wilmington, Sept. 27
<strong>Steinke, Michael,</strong> 49, Manteno, Sept. 25
<strong>Stromme Baxter, Paula,</strong> 60, Momence, Sept. 24
<strong>Tatro, Ronald,</strong> 87, Bourbonnais, Sept. 27
THURSDAY, SEPT. 30
<strong>Bury, Tammy,</strong> 58, Kankakee, Sept. 27
<strong>Hardy, Mary,</strong> 101, Clifton, Sept. 25
<strong>Harrell-Wallace, Mary,</strong> 69, St. Paul, Minn., Sept. 16
<strong>Kirchman, Lois,</strong> 86, Bourbonnais, Sept. 28
<strong>Peters, Jacob,</strong> 76, Clifton, Sept. 27
<strong>Steen, Alice “Jean,”</strong> 81, Bourbonnais, Sept. 26