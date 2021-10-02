Joan LeBran

BOURBONNAIS — Joan Marie LeBran, 80, of Bourbonnais, passed away Sept. 10, 2021, in Scottsdale, Ariz.
She was born Feb. 24, 1941, in Kankakee, the daughter of Jerome Joseph Boudreau and Leona Mae (Freeman) Boudreau. Joan married Donald Gene LeBran. He survives.
Joan worked as a phlebotomist.
In addition to her husband, surviving are her sons, Donald J. LeBran, of Bourbonnais, and Brent and Diana LeBran, of Queen Creek, Ariz.; daughters, Linda and Colin Vaughn, of Fountain Hill, Ariz., and Lori and Ed Jones, of Gilbert, Ariz.; brothers, Sonny and Darlene Boudreau, of Bourbonnais, and Dave and Pam Boudreau, of The Villages, Fla.; sisters, Beverly and Gil Peterson, of Mesa, Ariz., Judy and Ray Cochand, of Oceanside, Calif., and Carol and Fuzz Travis, of Bradley; 10 grandchildren; and six great-grandchildren.
Preceding her in death were her mother and father, Leona and Jerome Boudreau; and sisters, Marla Rice and Linda Boudreau.