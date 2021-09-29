Death notices: Sept. 29, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Lois G. Kirchman,</strong> 86, of Bourbonnais, passed away Tuesday (Sept. 28, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Ethel C. Odle,</strong> 95, of Kankakee, passed away Saturday (Sept. 25, 2021) at her home in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Karen Ross</strong>, 69, of Kankakee, passed away Monday (Sept. 27, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Alice Jean Steen</strong>, 81, of Bourbonnais passed away Sunday (Sept. 26, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Jennie Mae Betts Townsend,</strong> 83, of Kankakee, passed away Monday (Sept. 27, 2021) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.