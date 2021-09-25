Shaw Local

Obituary Recap: Sept. 25, 2021

By Daily Journal

SATURDAY, SEPT. 18

<strong>Anderson, Shirley,</strong> 84, Palm Harbor, Fla., Sept. 4

<strong>Delaney, Ethel,</strong> 84, Kankakee, Sept. 15

<strong>Gregoire, Jeannette,</strong> 88, Bourbonnais, Sept. 15

<strong>Hayes, John “Mike,”</strong> 73, Bloomington, Sept. 14

<strong>Jones, Sarah Ellen,</strong> 78, Kankakee, Sept. 7

<strong>McBurney, Larry,</strong> 81, Grant Park, Sept. 11

<strong>Palzer, Sharon,</strong> 74, Kankakee, Sept. 16

<strong>Perkins, Richard,</strong> 68, Bourbonnais, Sept. 15

MONDAY, SEPT. 20

<strong>Shaw, Ronald Sr.,</strong> 79, Bradley, Sept. 17

TUESDAY, SEPT. 21

<strong>Delmore, Joseph,</strong> 65, Bourbonnais, Sept. 18

McAloon, Brenda, 59, Hudson, Wis., Sept. 14

WEDNESDAY, SEPT. 22

<strong>Ahramovich, Robin,</strong> 67, Bourbonnais, Sept. 19

<strong>Baptist, Peter,</strong> 59, Kankakee, Sept. 19

<strong>Gerts, Pam,</strong> Bourbonnais, Sept. 16

<strong>Kostelz, Rev. Richard,</strong> 95, Joliet, Sept. 20

<strong>Roundtree, Elouise,</strong> 72, Beaverville, Sept. 13

<strong>Sandstrom, Anika,</strong> 21, Flossmoor and formerly of Momence, Sept. 17

THURSDAY, SEPT. 23

<strong>Grimes, Robert,</strong> 86, Watseka, Sept. 10

<strong>Morrison, Julie,</strong> 64, Grant Park, Sept. 20

<strong>Pannell, Judith,</strong> 77, Knightdale, N.C., Sept. 11

<strong>Parks, May,</strong> 85, Momence, Sept. 22