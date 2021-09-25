Death notices: Sept. 25, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Joseph Harrison Bright</strong>, 66, of Bradley, passed away Sept. 19, 2021, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.
<strong>Dennis Gary Fitzpatrick</strong>, 71, of Manteno, passed away Sept. 13, 2021, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.
<strong>Loretta Glenn</strong>, 59, of Kankakee, passed away Friday (Sept. 24, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Mary E. Harrell-Wallace,</strong> 69, of St. Paul, Minn., and formerly of Kankakee, passed away Sept. 16, 2021, at her home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Jean E. Marsteller,</strong> 100, of Kankakee, and formerly of Crete, Lansing and Youngstown, Ohio, passed away Sept. 7, 2021, in Bourbonnais. Funeral arrangements are by Schroeder-Lauer Funeral Home, Lansing.
<strong>Linda S. Sikora (nee Michalik),</strong> 73, of Channahon, passed away Sept. 19, 2021, at Edwards Hospital in Naperville, Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
