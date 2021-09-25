Charlotte Offerman

KANKAKEE — Charlotte K. Offerman, 75, of Kankakee, passed away Monday, Sept. 20, 2021, at her home.
She was born June 3, 1946, in Mt. Vernon, the daughter of Wayne Leon Cullins and Betty L. (Tolbert) Cullins. Charlotte married Wayne H. Offerman on Oct. 29, 1966. He preceded her in death on March 25, 2020.
Surviving are her sons and daughters-in-law, Howard (Wendy) Offerman and Van (Katie) Offerman; four grandchildren, Jenna Offerman, Hanna Offerman, Owen Offerman and Henry Offerman; sister, Scottie; brother, Dick (Diana) Smith; nephews, Wayne (Tricia), Scott and Trenton; and nieces, Lanina and Jennifer.
In addition to her husband, Wayne Offerman, she was preceded in death by her parents, Betty and Wayne Cullins.