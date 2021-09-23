Death notices: Sept. 23, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Mary E. Harwell</strong>, 69, of St. Paul, Minn., passed away Sept. 16, 2021. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Doris M. Knapp,</strong> 96, of Cissna Park, passed away Monday (Sept. 20, 2021) at Heritage Health in Hoopeston. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Cissna Park.
<strong>Fred Pacius Jr.</strong>, 84, of Manteno, passed away Wednesday (Sept. 22, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno.