Obituary Recap: Sept. 11, 2021

SATURDAY, SEPT. 4
<strong>Cotter, Frances,</strong> 80, Piper City, Sept. 2
<strong>Dykstra, Eunice,</strong> 101, Randleman, N.C., Aug. 31
<strong>Medina, Carly,</strong> 30, San Diego, Calif., Aug. 10
<strong>Simmons, Charles,</strong> 94, Bourbonnais, Aug. 30
<strong>Stein, Clifford,</strong> 86, Kankakee, Aug. 31
MONDAY, SEPT. 6
Labor Day Holiday, no newspaper published
TUESDAY, SEPT. 7
<strong>Born, John,</strong> 74, Momence, Sept. 5
<strong>Papineau, Juanita,</strong> 89, Kankakee, Sept. 3
<strong>Zavala, Jose “Joey,”</strong> 38, Kankakee, Sept. 2
WEDNESDAY, SEPT. 8
<strong>Bjorklund, A. Dale,</strong> 89, Manteno, April 4, 2020
<strong>Boykin, Marilyn,</strong> 48, Lewis Center, Ohio, Aug. 26
<strong>Erwin, Philip,</strong> 47, Watseka, Dec. 4, 2020
<strong>Jordan, Michael,</strong> 37, Kankakee, Sept. 1
<strong>Lee, Vivian,</strong> 93, Kankakee, Sept. 5
<strong>Loitz, John,</strong> 41, Grant Park, Sept. 6
<strong>Smith, Bobby,</strong> 82, Conroe, Texas, Sept. 2
THURSDAY, SEPT. 9
<strong>Calmes, John “J.R.,”</strong> 44, Indianapolis, Ind., Sept. 6
<strong>High, Brian,</strong> 63, Momence, Sept. 4
<strong>Lofton, Terry,</strong> 67, Kankakee, Sept. 5
<strong>Turner, Deonta,</strong> 26, Kankakee, Aug. 26