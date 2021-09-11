Shaw Local

Obituaries

Obituary Recap: Sept. 11, 2021

By Daily Journal

SATURDAY, SEPT. 4

<strong>Cotter, Frances,</strong> 80, Piper City, Sept. 2

<strong>Dykstra, Eunice,</strong> 101, Randleman, N.C., Aug. 31

<strong>Medina, Carly,</strong> 30, San Diego, Calif., Aug. 10

<strong>Simmons, Charles,</strong> 94, Bourbonnais, Aug. 30

<strong>Stein, Clifford,</strong> 86, Kankakee, Aug. 31

MONDAY, SEPT. 6

TUESDAY, SEPT. 7

<strong>Born, John,</strong> 74, Momence, Sept. 5

<strong>Papineau, Juanita,</strong> 89, Kankakee, Sept. 3

<strong>Zavala, Jose “Joey,”</strong> 38, Kankakee, Sept. 2

WEDNESDAY, SEPT. 8

<strong>Bjorklund, A. Dale,</strong> 89, Manteno, April 4, 2020

<strong>Boykin, Marilyn,</strong> 48, Lewis Center, Ohio, Aug. 26

<strong>Erwin, Philip,</strong> 47, Watseka, Dec. 4, 2020

<strong>Jordan, Michael,</strong> 37, Kankakee, Sept. 1

<strong>Lee, Vivian,</strong> 93, Kankakee, Sept. 5

<strong>Loitz, John,</strong> 41, Grant Park, Sept. 6

<strong>Smith, Bobby,</strong> 82, Conroe, Texas, Sept. 2

THURSDAY, SEPT. 9

<strong>Calmes, John “J.R.,”</strong> 44, Indianapolis, Ind., Sept. 6

<strong>High, Brian,</strong> 63, Momence, Sept. 4

<strong>Lofton, Terry,</strong> 67, Kankakee, Sept. 5

<strong>Turner, Deonta,</strong> 26, Kankakee, Aug. 26