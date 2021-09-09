Death notices: Sept. 9, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Gary Guertin,</strong> 84, of Highland Beach, Fla., and formerly of Manteno, passed away Sept. 4, 2021.
<strong>Anita Carol Hager,</strong> 63, of Bourbonnais, passed away Monday (Sept. 6, 2021) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Mary Ruth Maxwell</strong>, 84, of Manteno, passed away Saturday (Sept. 4, 2021) at her home. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home, Manteno.
<strong>Michael Gregorash McKay</strong>, 24, of Watseka, passed away Aug. 23, 2021, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Dessie Osborne</strong>, 91, of Kankakee, passed away Friday (Sept. 3, 2021) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.