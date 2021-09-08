Death notices: Sept. 8, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Reva S. Coles,</strong> 83, of Elwood, passed away Monday (Sept. 6, 2021). Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Carrie Ann Myers</strong>, 53, of Manteno, passed away Friday (Sept. 3, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.
<strong>Victor Pourroy</strong>, 64, of Bradley, passed away Saturday (Sept. 4, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.