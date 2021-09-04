Shaw Local

Obituaries

Obituary Recap: Sept. 4, 2021

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, AUG. 28

<strong>Chinski, Cheryl,</strong> 59, Bourbonnais, Aug. 24

<strong>Johnson, David,</strong> 84, Bourbonnais, Aug. 22

<strong>Kamp, Korenn,</strong> 68, Eldon, Mo., Aug. 24

<strong>Russell, Joseph,</strong> 90, Kankakee, Aug. 24

<strong>Sisk, Dalphine,</strong> 87, Mooresville, Ind., Aug. 24

<strong>Stickel, David,</strong> 27, Bonfield, Aug. 25

MONDAY, AUG. 30

<strong>Arseneau, Elizabeth,</strong> 94, Bourbonnais, Aug. 26

<strong>La Fond, Richard</strong>, 64, Reading, Pa., July 29

TUESDAY, AUG. 31

<strong>Hebert, Christopher,</strong> 39, Kankakee, Aug. 29

<strong>Morris, James,</strong> 84, Ringgold, Ga., Aug. 23

<strong>Paraday, Richard Sr.,</strong> 80, Bourbonnais, Aug. 29

WEDNESDAY, SEPT. 1

<strong>Gremar, Joanne,</strong> 86, Bourbonnais, Aug. 30

<strong>Hertz, Kenneth Jr.,</strong> 63, Kankakee, Aug. 29

<strong>Hisel, Doris,</strong> 87, Bradley, Aug. 16

<strong>Magers, Donna,</strong> 68, Campus, Aug. 31

THURSDAY, SEPT. 2

<strong>Evans, Scott,</strong> 47, Bourbonnais, Aug. 31

<strong>Idowu, Yuvette,</strong> 69, Kankakee, Aug. 30

<strong>Mann, Doralena,</strong> 93, St. Anne, Aug. 31

<strong>Noble, Mary,</strong> 88, Bourbonnais, Aug. 29

<strong>Rogers, Frank Jr.,</strong> 76, Kankakee, Aug. 26

<strong>Younghusband, Roger,</strong> 84, Wilton Township, Sept. 1

<strong>Zirkle, Joanne,</strong> 78, Brookville, Ohio, Aug. 30