Obituary Recap: Sept. 4, 2021

SATURDAY, AUG. 28
<strong>Chinski, Cheryl,</strong> 59, Bourbonnais, Aug. 24
<strong>Johnson, David,</strong> 84, Bourbonnais, Aug. 22
<strong>Kamp, Korenn,</strong> 68, Eldon, Mo., Aug. 24
<strong>Russell, Joseph,</strong> 90, Kankakee, Aug. 24
<strong>Sisk, Dalphine,</strong> 87, Mooresville, Ind., Aug. 24
<strong>Stickel, David,</strong> 27, Bonfield, Aug. 25
MONDAY, AUG. 30
<strong>Arseneau, Elizabeth,</strong> 94, Bourbonnais, Aug. 26
<strong>La Fond, Richard</strong>, 64, Reading, Pa., July 29
TUESDAY, AUG. 31
<strong>Hebert, Christopher,</strong> 39, Kankakee, Aug. 29
<strong>Morris, James,</strong> 84, Ringgold, Ga., Aug. 23
<strong>Paraday, Richard Sr.,</strong> 80, Bourbonnais, Aug. 29
WEDNESDAY, SEPT. 1
<strong>Gremar, Joanne,</strong> 86, Bourbonnais, Aug. 30
<strong>Hertz, Kenneth Jr.,</strong> 63, Kankakee, Aug. 29
<strong>Hisel, Doris,</strong> 87, Bradley, Aug. 16
<strong>Magers, Donna,</strong> 68, Campus, Aug. 31
THURSDAY, SEPT. 2
<strong>Evans, Scott,</strong> 47, Bourbonnais, Aug. 31
<strong>Idowu, Yuvette,</strong> 69, Kankakee, Aug. 30
<strong>Mann, Doralena,</strong> 93, St. Anne, Aug. 31
<strong>Noble, Mary,</strong> 88, Bourbonnais, Aug. 29
<strong>Rogers, Frank Jr.,</strong> 76, Kankakee, Aug. 26
<strong>Younghusband, Roger,</strong> 84, Wilton Township, Sept. 1
<strong>Zirkle, Joanne,</strong> 78, Brookville, Ohio, Aug. 30