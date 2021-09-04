Death notices: Sept. 4, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Gregory L. Harms</strong>, 65, of Bourbonnais, passed away Tuesday (Aug. 31, 2021) at Citadel nursing home of Bourbonnais. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Michael L. Jordan,</strong> 37, of Kankakee, passed away Wednesday (Sept. 1, 2021) from injuries in a car collision in Bonfield. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Dorothy L. Love</strong>, 83, of Bourbonnais, passed away Thursday (Sept. 2, 2021) at Aperion Care of Bradley nursing home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.
<strong>Frank Luster,</strong> 80, of Momence, passed away Wednesday (Sept. 1, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Juanita Welter,</strong> 66, of Braidwood, passed away Wednesday (Sept. 1, 2021) at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.