Obituary Recap: Aug. 28, 2021

SATURDAY, AUG. 21
<strong>Arseneau, Daniel,</strong> 73, Beaverville, Aug. 18
<strong>Brault, Joel,</strong> 89, Kankakee, July 21
<strong>Gorham, Jack,</strong> 80, Bourbonnais, Aug. 17
<strong>Lemna, David,</strong> 53, Minneapolis, Minn., Aug. 14
<strong>Schultz, Marilyn Walwer,</strong> 79, Watseka, Aug. 20
MONDAY, AUG. 23
<strong>Cyrier, Justin,</strong> 88, Bourbonnais, Aug. 20
<strong>Josenhans, Rudolf,</strong> 92, St. Anne, Aug. 20
<strong>Marth, Wanda,</strong> 93, Columbia, Mo., Aug. 18
Welker, David, 76, Bourbonnais, Aug. 19
TUESDAY, AUG. 24
<strong>Altman, Eileen,</strong> 96, Manteno, Aug. 20
<strong>Bretzman, Donald “Jake,”</strong> 88, Gilman, Aug. 22
<strong>Burdick, Virgil,</strong> 65, Watseka, Aug. 20
<strong>Mundt, Cecelia,</strong> 100, Wilton Township, Aug. 22
<strong>Peterson, Dolly,</strong> 88, Martinton, Aug. 21
<strong>Weedon, Carol,</strong> 74, Chebanse, Aug. 18
WEDNESDAY, AUG. 25
<strong>Arbuthnot, Barbara,</strong> 70, Bradley, Aug. 18
<strong>Benoit, Zephyr,</strong> 87, Bourbonnais, Aug. 18
<strong>Bentz, Dr. Herman,</strong> 94, Kankakee, July 18
<strong>Dunlap, Larry,</strong> 69, Kankakee, Aug. 19
<strong>McConkey, Dylan,</strong> 18, Peotone, Aug. 22
<strong>Moody, Myron,</strong> 80, Wilmington, Aug. 22
<strong>Rockert, Paul,</strong> 65, Kankakee, Aug. 21
<strong>Schuldt, William,</strong> 89, Buckley, Aug. 23
<strong>Teague, Racheal,</strong> 54, Kankakee, Aug. 16
<strong>Tiarks, Joan,</strong> 93, Clifton, Aug. 21
THURSDAY, AUG. 26
<strong>Alvarado, Delfina,</strong> 57, Momence, Aug. 24
<strong>Clark, Ronald,</strong> 72, Kankakee, Aug. 24
<strong>Coy, Carrie,</strong> 53, Chicago, Aug. 16
<strong>Weedon, Leslie,</strong> 74, Chebanse, Aug. 24