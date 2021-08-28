Shaw Local

Obituaries

Obituary Recap: Aug. 28, 2021

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, AUG. 21

<strong>Arseneau, Daniel,</strong> 73, Beaverville, Aug. 18

<strong>Brault, Joel,</strong> 89, Kankakee, July 21

<strong>Gorham, Jack,</strong> 80, Bourbonnais, Aug. 17

<strong>Lemna, David,</strong> 53, Minneapolis, Minn., Aug. 14

<strong>Schultz, Marilyn Walwer,</strong> 79, Watseka, Aug. 20

MONDAY, AUG. 23

<strong>Cyrier, Justin,</strong> 88, Bourbonnais, Aug. 20

<strong>Josenhans, Rudolf,</strong> 92, St. Anne, Aug. 20

<strong>Marth, Wanda,</strong> 93, Columbia, Mo., Aug. 18

Welker, David, 76, Bourbonnais, Aug. 19

TUESDAY, AUG. 24

<strong>Altman, Eileen,</strong> 96, Manteno, Aug. 20

<strong>Bretzman, Donald “Jake,”</strong> 88, Gilman, Aug. 22

<strong>Burdick, Virgil,</strong> 65, Watseka, Aug. 20

<strong>Mundt, Cecelia,</strong> 100, Wilton Township, Aug. 22

<strong>Peterson, Dolly,</strong> 88, Martinton, Aug. 21

<strong>Weedon, Carol,</strong> 74, Chebanse, Aug. 18

WEDNESDAY, AUG. 25

<strong>Arbuthnot, Barbara,</strong> 70, Bradley, Aug. 18

<strong>Benoit, Zephyr,</strong> 87, Bourbonnais, Aug. 18

<strong>Bentz, Dr. Herman,</strong> 94, Kankakee, July 18

<strong>Dunlap, Larry,</strong> 69, Kankakee, Aug. 19

<strong>McConkey, Dylan,</strong> 18, Peotone, Aug. 22

<strong>Moody, Myron,</strong> 80, Wilmington, Aug. 22

<strong>Rockert, Paul,</strong> 65, Kankakee, Aug. 21

<strong>Schuldt, William,</strong> 89, Buckley, Aug. 23

<strong>Teague, Racheal,</strong> 54, Kankakee, Aug. 16

<strong>Tiarks, Joan,</strong> 93, Clifton, Aug. 21

THURSDAY, AUG. 26

<strong>Alvarado, Delfina,</strong> 57, Momence, Aug. 24

<strong>Clark, Ronald,</strong> 72, Kankakee, Aug. 24

<strong>Coy, Carrie,</strong> 53, Chicago, Aug. 16

<strong>Weedon, Leslie,</strong> 74, Chebanse, Aug. 24