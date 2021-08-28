Death notices: Aug. 28, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Paul Edward Dobbins</strong>, 78, of Bourbonnais, passed away Thursday (Aug. 26, 2021) at Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.
<strong>Frank Rogers,</strong> 76, of Bradley, passed away Thursday (Aug. 26, 2021) at Aperion Care nursing home in Bradley. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Linda Marie Steinke</strong>, 71, of Bourbonnais, passed away Aug. 20, 2021, at Alexian Brothers Medical Center in Elk Grove Village. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.