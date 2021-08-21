Obituary Recap: Aug. 21, 2021

SATURDAY, AUG. 14
<strong>Burton, Rose,</strong> 96, Kankakee, Aug. 11
<strong>Eaton, Robert,</strong> 63, Lake Village, Ind., Aug. 11
<strong>Hanson, Ronald,</strong> 80, Bourbonnais, July 30
<strong>Lambert, Gregory,</strong> 73, Bourbonnais, Aug. 12
<strong>Messerle, Marjorie,</strong> 90, Kankakee, Aug. 11
<strong>Miskovich, Eli,</strong> 67, Kankakee, March 3, 2020
<strong>Nusbaum, Blayne Sr.,</strong> 62, St. Anne, Aug. 8
<strong>Pearson, Herbert,</strong> 86, Watseka, Aug. 9
MONDAY, AUG. 16
<strong>Papineau, Harold,</strong> 82, Ashkum, Oct. 6, 2020
TUESDAY, AUG. 17
<strong>Coleman, Nancy Ann,</strong> 64, Buckley, July 30
<strong>Learned, Terrence,</strong> 75, Vicksburg, Miss., Aug. 12
<strong>McMullen, Edna,</strong> 83, Bourbonnais, Aug. 13
WEDNESDAY, AUG. 18
<strong>Chiz, Edward,</strong> 94, Manteno, Aug. 15
<strong>DeYoung, Joe,</strong> 66, St. Anne, Aug. 15
<strong>Donovan, Venita “Kay,”</strong> 72, Kankakee, Aug. 13
<strong>Johnson, William,</strong> 61, Bourbonnais, Aug. 11
<strong>Kamp, Donald,</strong> 69, Eldon, Mo., Aug. 15
<strong>Kanosky, Dorothy,</strong> 92, Kankakee, Aug. 15
<strong>Kincade, Clarence,</strong> 77, Lake Zurich, Aug. 7
<strong>McGuire, Shirlee,</strong> 79, Bourbonnais, Aug. 15
<strong>Pridemore, David,</strong> 19, Bourbonnais, Aug. 15
THURSDAY, AUG. 19
<strong>Boudreau, David,</strong> 73, Kankakee, Aug. 16
<strong>Ching, Dr. Peter,</strong> 73, Bourbonnais, Aug. 17
<strong>Wotring, Helen,</strong> 94, Kankakee, Aug. 18