Obituary Recap: Aug. 14, 2021

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, AUG. 7

<strong>Burrell, James,</strong> 68, Kankakee, Aug. 2

<strong>Hoss, Bina,</strong> 92, Kankakee, Aug. 4

<strong>Joseph, Benjamin,</strong> 73, Goodrich, Aug. 3

<strong>Morrical, Zona “Betsy,”</strong> 80, Columbia, Tenn., July 23

<strong>Reinagle, Glen and Carol,</strong> 82 and 79 respectively, Rice Lake, Wis., Jan. 22, 2020 and Jan. 17, 2021

MONDAY, AUG. 9

<strong>Collins, Apostle Linda,</strong> 72, Kankakee, Aug. 1

<strong>Knight Sells, Michelle,</strong> 54, Bradley, Aug. 5

<strong>Schwartz, Larry,</strong> 52, Livingston, Tenn., Aug. 2

TUESDAY, AUG. 10

<strong>Craft, Patrick,</strong> 60, Momence, Aug. 5

<strong>Haag, Donald,</strong> 70, Bradley, July 28

<strong>Hammond, Steven,</strong> 75, Romeoville, Aug. 7

<strong>Tofte, Roger,</strong> 81, Kankakee, Aug. 7

<strong>Wehrmann, Gerald,</strong> 82, Grant Park, Aug. 7

WEDNESDAY, AUG. 11

<strong>Burling, Roberta,</strong> 80, St. Anne, Aug. 8

<strong>Chellson, Robert,</strong> 78, Cardiff, Aug. 4

<strong>Coash, Ted Sr.,</strong> 62, Bolivar, Mo., Aug. 7

<strong>Green, Elmer,</strong> 89, Chebanse, Aug. 7

<strong>Lovett, Donna,</strong> 74, Kankakee, Aug. 7

<strong>Mehler, Ann,</strong> 72, Momence, Aug. 10

<strong>Wimberley, Grace,</strong> 81, Wilmington, Aug. 4

<strong>Wright, Stella,</strong> 83, Kankakee, Aug. 4

THURSDAY, AUG. 12

<strong>Barnslater, Barbara,</strong> 80, Pembroke Township, Aug. 4

<strong>Bergan, Michael,</strong> 66, Elgin, April 4, 2020

<strong>Golding, Patricia,</strong> 83, Bourbonnais, Aug. 14, 2020

<strong>Ricchiuto, Nancy,</strong> 72, Bourbonnais, Sept. 30, 2018

<strong>Reinwald, Jane Cordes,</strong> 69, Tulsa, Okla., Aug. 8, 2020