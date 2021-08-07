Obituary Recap: Aug. 7, 2021

SATURDAY, JULY 31
<strong>Baggett, Allison,</strong> 56, Indianapolis, Ind., July 14
<strong>Cyrier, Kathleen,</strong> 71, Bourbonnais, July 27
<strong>Deal, Bishop Melvin Sr.,</strong> 92, Pembroke Township, July 24
<strong>Grimes, James,</strong> 86, Kankakee, July 30
<strong>Manley, Shirley,</strong> 85, Bradley, July 27
<strong>Marcotte, Earl Jr.,</strong> 85, Kankakee, Dec. 8
<strong>Perez, Pedro “Pete,”</strong> 68, San Antonio, Texas, July 23
<strong>Martin, Mary Ellen,</strong> 88, St. Anne, July 29
<strong>Schaafsma, Ramona,</strong> 92, Raleigh, N.C., July 29
<strong>Trobaugh, Robert,</strong> 90, Bourbonnais, July 26
<strong>Werner, Donald,</strong> 82, Manhattan Township, July 28
MONDAY, AUG. 2
<strong>Schurman, Lucille,</strong> 91, Peotone, July 30
TUESDAY, AUG. 3
<strong>Klipp, Robert J.,</strong> 71, Peotone, Aug. 2
<strong>Kohler, Jean,</strong> 88, Chebanse, Aug. 1
L<strong>ayne, Patricia,</strong> 84, Manteno, July 28
<strong>Poland, Edith,</strong> 90, Limestone, July 31
<strong>Sargeant, Joanne,</strong> 85, Cabery, July 30
WEDNESDAY, AUG. 4
<strong>Adame, Gretchen,</strong> 58, Hilton Head, S.C., June 6
<strong>Collins, Joyce,</strong> 73, Danforth, Aug. 1
<strong>Harms, Shirley,</strong> 85, St. Petersburg, Fla., Oct. 19
<strong>Hosty, John Jr.,</strong> 54, Bourbonnais, July 28
<strong>Katzer, Frederick,</strong> 89, Flat Rock, N.C., July 28
<strong>Kilbride, Dr. Michael,</strong> 71, San Diego, Calif., July 22, 2020
<strong>Larkins, Sherrie,</strong> 53, Sycamore, July 28
<strong>Mortell, Ramon,</strong> 93, Pacific Palisades, Calif., July 15
<strong>Mulvihill, Iris,</strong> 104, Osprey, Fla., May 30
<strong>Reutter, Verla,</strong> 97, Kankakee, Aug. 1
<strong>Thomas, Leon,</strong> 83, Ridgeville, March 27, 2020
<strong>Vanderbilt, William Jr.,</strong> 51, Roseville, Minn., July 28
THURSDAY, AUG. 5
<strong>Page, Richard,</strong> 82, Watseka, Aug. 2
<strong>Wessels, Timothy,</strong> 51, Crescent City, Aug. 3