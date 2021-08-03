Death notices: Aug. 3, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>James Edward Burrell,</strong> 68, of Kankakee, passed away Monday (Aug. 2, 2021) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Linda Lou Hollis Collins,</strong> 72, of Albany Ga., and formerly of Kankakee, passed away Sunday (Aug. 1, 2021) in Schertz, Texas. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Melissa Margaret Traub,</strong> 39, of Peotone, passed away July 27, 2021, at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>William Vanderbilt Jr.,</strong> 51, of Roseville, Minn., and formerly of Kankakee, passed away Thursday (July 29, 2021) at Region Hospital in St. Paul, Minn. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.