Death notices: Aug. 2, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Patricia “Pat” A. Layne</strong>, 84, of Manteno, passed away Wednesday (July 28, 2021) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno.
<strong>Edith S. Poland</strong>, 90, of Limestone, passed away Saturday (July 31, 2021) at Harvest View Senior Citizens’ Living in Herscher. Funeral Arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Rosemary Roloff (nee McLaughlin)</strong>, 69, of Odell, passed away Friday (July 30, 2021). Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Anthony Taborn,</strong> 59, of Bourbonnais, passed away Friday (July 30, 2021) at Loyola University Medical Center. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.