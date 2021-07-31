Shaw Local

Obituary Recap: July 31, 2021

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, JULY 24

Davis, Nicholas, 32, Watseka, July 19

Hansen, Dolores, 83, Clifton, July 21

Hubert, Vernon, 69, Momence, July 19

Liga, Louise, 77, Bradley, July 21

Lochner, Sharon, 74, Kankakee, July 17

Newton, Betty, 94, Bourbonnais, July 22

Plumley, Marva, 78, Manteno, July 15

Schmidt, Vincent Jr., 72, Spokane, Wash., July 7

MONDAY, JULY 26

Buchmeier, Naomi, 99, Peotone, July 23

Siebert, Pauline, 89, Gilman, July 24

TUESDAY, JULY 27

Hartman, Sheila, 69, Watseka, July 24

LeClair, Mary, 84, Bourbonnais, July 24

Richie, Sean, 31, Campus, June 7

WEDNESDAY, JULY 28

Hernandez, Richard, 65, Belvidere, July 18

Krueger, Joyce, 81, Herscher, July 27

Shipinski, Louise, 94, Bourbonnais, July 24