Death notices: July 29, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Arlene Blanton</strong>, 85, of Wasteka, passed away Sunday (July 25, 2021). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Grace Hartman,</strong> 68, of Pekin, passed away Sunday (July 25, 2021) in Bourbonnais. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Alta Johnson</strong>, 72, of Kankakee, passed away Tuesday (July 27, 2021) at her home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Joseph Frank LaRusso</strong>, 50, of Kankakee, passed away Friday (July 23, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.