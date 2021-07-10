Obituary Recap: July 10, 2021

SATURDAY, JULY 3
<strong>Argyelan, Joseph,</strong> 73, Bourbonnais, June 28
<strong>Billerbeck, Faith,</strong> 20, Ashkum, June 29
<strong>Cannon, Charlene,</strong> 86, Manteno, June 24
<strong>Freeman, Marilyn,</strong> 74, Lawrenceburg, Tenn., June 11
<strong>Hale, Larry,</strong> 66, Kankakee, June 28
<strong>Kohl, John “Jack,”</strong> 84, Watseka, June 30
<strong>Maiden, Terrence,</strong> 50, Kankakee, June 25
<strong>Mancuso, Fredrick,</strong> 78, Bourbonnais, July 1
<strong>Reed, Gregory,</strong> 64, Mukwonago, Wis., June 29
<strong>Stradley, Floyd Rev. Dr.,</strong> 87, Kankakee, June 15
MONDAY, JULY 5
Fourth of July Holiday observance day, no newspaper published.
TUESDAY, JULY 6
<strong>Birkey, Jerry,</strong> 71, Bourbonnais, July 2
<strong>Bowers, Diana,</strong> 72, Chebanse, July 2
<strong>Carley, Allen,</strong> 101, Danforth, June 27
<strong>Forehand, Eric,</strong> 48, Morris, July 2
<strong>Kyrouac, Armelia,</strong> 89, Bourbonnais, July 3
<strong>Ortega, Harvey,</strong> 59, Manteno, July 2
WEDNESDAY, JULY 7
<strong>Barnett, Robin,</strong> 61, Kankakee, June 29
<strong>Capriotti, Fedora,</strong> 94, St. Anne, July 4
<strong>Ciaccio, Rose Mary,</strong> 91, Kankakee, March 23
<strong>Gerard, John,</strong> 85, Kankakee, July 6
<strong>Johnson, Robin,</strong> 58, Buckingham, June 30
<strong>Matthies, Hilda,</strong> 102, Peotone, July 4
THURSDAY, JULY 8
<strong>Butterfield, Elaine,</strong> 96, Wilmington, July 5
<strong>Lindgren-Magura, Martha,</strong> 87, St. Anne, July 6
<strong>VanGilder, Jack,</strong> 74, Centralia, July 4