Death notices: July 7, 2021

<strong>Death notices</strong>
<strong>Odessa Harvey</strong>, 57, of Momence, passed away Thursday (July 1, 2021) at AMITA Health St. Mary's Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Darrell A. Jordan</strong>, 65, of Peotone, passed away Thursday (July 1, 2021) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.
<strong>Richard R. Smith</strong>, 56, of Braceville, passed away Saturday (July 3, 2021). Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.