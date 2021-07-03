Shaw Local

Obituaries

Obituary Recap: July 3, 2021

Daily Journal obituaries (Daily Journal)

By Daily Journal

SATURDAY, JUNE 26

<strong>Domagalski-Kok, Dorothy,</strong> 86, St. Petersburg, Fla., June 18

<strong>Grant, Donna,</strong> 71, Kankakee, June 22

<strong>Hendrick, Rosemary,</strong> 88, Bourbonnais, June 23

<strong>Lagesse, Susan,</strong> 78, Columbia, S.C., June 6

<strong>North, Mary,</strong> 90, Kankakee, May 31

<strong>Peterson, Clyde, “Bill,”</strong> 95, St. Petersburg, Fla., June 22

<strong>Piper, Roscella,</strong> 102, Herscher, June 24

<strong>Robins, Henrietta,</strong> 88, Bradley, June 16

MONDAY, JUNE 28

<strong>Bernhard, Phyllis,</strong> 96, Manhattan, June 24

<strong>Ferguson, Angela,</strong> 54, Jackson, Tenn., June 22

TUESDAY, JUNE 29

<strong>Tripp, Hailie Elizabeth Lea,</strong> 3, Watseka, June 25

<strong>Varvel, Scott,</strong> 65, Kankakee, June 27

WEDNESDAY, JUNE 30

<strong>Calvin, Ruthie,</strong> 80, Kankakee, June 12

<strong>Cann, Francis,</strong> 76, Crest Hill, June 27

<strong>Chiz, Jeanette,</strong> 90, Manteno, June 28

<strong>Decker, Betty,</strong> 83, Manteno, June 28

<strong>Gray, Anthony,</strong> 60, Kankakee, June 22

<strong>Jenkins, Barbara,</strong> 59, Kankakee, June 25

<strong>Palmateer, Ronald,</strong> 91, Bourbonnais, June 27

THURSDAY, JULY 1

<strong>Bell, Lorraine,</strong> 93, Kankakee, June 28