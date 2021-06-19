Obituary Recap: June 19, 2021

SATURDAY, JUNE 12
<strong>Arch, Duane,</strong> 88, Decatur, March 9
<strong>Brunner, Shirley,</strong> 76, Herscher, June 10
<strong>Hodgson, Craig,</strong> 54, Kankakee, June 2
<strong>Jensen, Holger “J.R.” Jr.,</strong> 90, Clarksville, Tenn., June 6
<strong>Martin, Glenwood Jr., “Buck,”</strong> 86, Herscher, June 9
<strong>Minard, Maurice,</strong> 82, Watseka, June 5
<strong>Nelson, Patricia,</strong> 82, Bradley, June 8
<strong>O’Loughlin, Judith,</strong> 83, Manteno, May 2
<strong>Sebastiani, Mario,</strong> 93, Kankakee, June 7
<strong>Whitlow, David,</strong> 55, Herscher, June 8
MONDAY, JUNE 14
<strong>Loitz, Irma,</strong> 100, Grant Park, June 9
TUESDAY, JUNE 15
<strong>Ayala Perez, J. Jesus,</strong> 50, Momence, June 10
<strong>Tyler, Marilyn,</strong> 94, Elwood, June 11
WEDNESDAY, JUNE 16
<strong>Genson, Michael,</strong> 66, Kankakee, Dec. 25, 2020
<strong>Montague, Robert Jr.,</strong> 88, Bradley, April 12
<strong>Popovich, Thomas Sr.,</strong> 65, Pembroke Township, June 13
<strong>Wason, Judith,</strong> 81, Watseka, June 11
THURSDAY, JUNE 17
<strong>Curlee, Jean,</strong> 80, Bradley, June 14
<strong>Gray, Johnnie R.,</strong> 73, Kankakee, June 5
<strong>Jackson, Carolyn Faye,</strong> 55, Pembroke Township, June 8