Obituary Recap: June 19, 2021

SATURDAY, JUNE 12

<strong>Arch, Duane,</strong> 88, Decatur, March 9

<strong>Brunner, Shirley,</strong> 76, Herscher, June 10

<strong>Hodgson, Craig,</strong> 54, Kankakee, June 2

<strong>Jensen, Holger “J.R.” Jr.,</strong> 90, Clarksville, Tenn., June 6

<strong>Martin, Glenwood Jr., “Buck,”</strong> 86, Herscher, June 9

<strong>Minard, Maurice,</strong> 82, Watseka, June 5

<strong>Nelson, Patricia,</strong> 82, Bradley, June 8

<strong>O’Loughlin, Judith,</strong> 83, Manteno, May 2

<strong>Sebastiani, Mario,</strong> 93, Kankakee, June 7

<strong>Whitlow, David,</strong> 55, Herscher, June 8

MONDAY, JUNE 14

<strong>Loitz, Irma,</strong> 100, Grant Park, June 9

TUESDAY, JUNE 15

<strong>Ayala Perez, J. Jesus,</strong> 50, Momence, June 10

<strong>Tyler, Marilyn,</strong> 94, Elwood, June 11

WEDNESDAY, JUNE 16

<strong>Genson, Michael,</strong> 66, Kankakee, Dec. 25, 2020

<strong>Montague, Robert Jr.,</strong> 88, Bradley, April 12

<strong>Popovich, Thomas Sr.,</strong> 65, Pembroke Township, June 13

<strong>Wason, Judith,</strong> 81, Watseka, June 11

THURSDAY, JUNE 17

<strong>Curlee, Jean,</strong> 80, Bradley, June 14

<strong>Gray, Johnnie R.,</strong> 73, Kankakee, June 5

<strong>Jackson, Carolyn Faye,</strong> 55, Pembroke Township, June 8